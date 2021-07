Ultimo allenamento oggi, all’ “Arena “Saverio Calfa”, per l’Under 20 dell’Ecosistem Lameziasoccer che si appresta a tuffarsi nella grande avventura del primo Campionato Nazionale di categoria di Beach Soccer.

Mister Bebo Carrozza prima di intraprendere il viaggio per Mugnano di Napoli ha voluto dedicare l’ultima seduta a schemi e situazioni tattiche che possono tornare utili nel corso delle gare. “In queste poche sedute che ho avuto a disposizione ho sintetizzato i principi base tra regole e tecniche da beach e devo dire che i ragazzi hanno risposto benissimo. Alla loro età apprendono subito con molto entusiasmo, chiaro che poi il campo dirà il resto. Di sicuro non vogliamo fare brutte figure ma non pensiamo nemmeno di essere i favoriti”.

“Molte delle squadre che affronteremo – continua il mister – hanno una Academy di beach soccer e quindi è normale che danno del tu alla sabbia. Noi andiamo a giocarci le nostre chances per cercare di fare bella figura e vendere cara la pelle”.

L’entusiasmo per questa nuova esperienza non ha toccato solo i ragazzi ma tutta l’intera società orange con in testa il Presidente Francesco Manfredi che sottolinea alcuni aspetti di questa “primizia”: “Partiamo con la consapevolezza di essere al primo anno, di prova, felici si essere tra i primi 10 ad inaugurare questo torneo, ed i primi insieme al Terracina ad aprire i giochi. Orgogliosi che i nostri ragazzi, tutti del lametino, abbiano risposto con entusiasmo. Giocare e divertirsi dopo questo periodo pandemico è il minimo che la società poteva offrire ai nostri ragazzi”.

Piccolo rammarico nelle parole del DS Nicola Samele che, super impegnatissimo, ha comunque “scovato“ ragazzi carichi di entusiasmo e voglia misurarsi con la sabbia: “Abbiamo allestito una rosa fatta dai migliori talenti del lametino tutti alla prima esperienza nel Beach. Purtroppo, abbiamo iniziato in ritardo gli allenamenti perché il campionato di Eccellenza è finito tardi, causa covid, ma i ragazzi sono convinto che venderanno cara la pelle in ogni partita e renderanno orgogliosa tutta Lamezia”.

In rosa più di un elemento per altro arriva da Sambiase e Sersale, che hanno battagliato nella finale di Eccellenza, oltre che dal settore giovanile della stessa società orange.

La formazione lametina guidata dal Presidente Francesco Manfredi e dal DS Nicola Samele sarà composta dallo staff tecnico formato da Bebo Carrozza, Luca Montesanti ed Antonio Gigliotti e dai seguenti beachers:

Portieri:

Iozzi Salvatore

Martino Samuel

Baratta Beniamino

Dara Matteo

Laterali:

Leopoldo Pasquale

Cristiano Giovanni

Costanzo Eugenio

Aversa Nicolò

De Fazio Giuseppe

Giampà Pasquale

Schirripa Paolo

Cristaudo Giuseppe

Verso Flavio

Attaccanti:

Gagliardi Giuseppe

Tavella Pietro

Completeranno la “carovana” i dirigenti: Domenico Notaro, Antonio Rocca, Antonio Scalise ed i fotografi Andrea e Giuseppe Torcasio.