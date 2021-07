Quattro conferme nel comparto over per la Promosport

La NSD Promosport riparte in vista della preparazione della prossima stagione agonistica.

Dopo aver confermato nei giorni precedenti lo staff tecnico, nelle persone di mister Claudio Morelli, del preparatore atletico Massimo Morelli e del preparatore dei portieri Rosario Esposito, nella tarda serata di ieri il Presidente si assicura, per il salto in Eccellenza, i gol e le prestazioni del trio d’attacco Corigliano-Russo-Colosimo e conferma in difesa il veterano Gennaro Porpora.