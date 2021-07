“I ragazzi hanno dato dimostrazione di essere una squadra vera, non mollando mai e aiutandosi a vicenda”

Il Lamezia Beach Soccer ha ripreso in settimana gli allenamenti dopo la prima fase di campionato in quel di Cirò Marina

La squadra lametina è reduce da un buon risultato, ovvero la vittoria nella quarta giornata contro la quotata Pisa, che ha rinfrancato lo spirito biancoverde dopo il passo falso della prima giornata con Canalicchio e le sconfitte preventivate con Terracina e Catania.

I ragazzi si stanno allenando al meglio per la seconda fase del campionato, che si disputerà dal 21 al 25 luglio a San Benedetto del Tronto.

Per il mister Raffaele Notaris «la tappa è stata impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale in quanto non è mai facile affrontare 4 partite una dopo l’altra con squadre blasonate ed esperte, ma i ragazzi si sono comportati benissimo, eccezion fatta solo per il terzo tempo della prima partita con Canalicchio in quanto lo svantaggio dopo essere stati avanti per i primi due tempi ci ha un po’ bloccati mentalmente, ed abbiamo chiuso male la partita. La seconda e la terza partita contro Terracina e Catania (che sono le due squadre più titolate d’Italia) sono andate abbastanza bene, in quanto siamo riusciti a contenere il parziale e magari con un po’ più di fortuna potevamo fare anche qualcosina in più, riducendo magari il passivo. Nell’ultima partita, dove tutti ci davano per spacciati in quanto anche Pisa è tra le squadre accreditate al passaggio alle finali scudetto, abbiamo fatto una gara gagliarda e quasi perfetta dal punto di vista difensivo, che ci ha permesso di incamerare i primi 3 punti che ci rimettono in gioco per il passaggio del turno. Volevo ringraziare i ragazzi che hanno dato dimostrazione di essere una squadra vera, non mollando mai e aiutandosi a vicenda per superare tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare. Concludo dedicando questa prima vittoria al nostro amico e compagno Carlo Gallo che sta attraversando un periodo difficile, ma che supererà alla grande perché se lo merita».