Conclusa la sesta edizione del Summer Camp Tactilab Luglio 2021 Estate Granata Sport&English Corner

«Stiamo ricevendo tanti messaggi di tante persone: la nostra forza sono le famiglie, che ci supportano, che credono in quel che facciamo, le famiglie che ci consegnano il loro bene più prezioso, i loro figli». Si chiude così la sesta edizione del Summer Camp Tactilab Luglio 2021 Estate Granata Sport&English Corner, con il responsabile dell’Area Tecnica Federico Antonio a specificare che «chiudiamo il sesto Camp, organizzato in modo particolare, con tante attività ludiche nuove, con un Tecnico Ufficiale del Torino Fc molto preparato. Un uomo di campo, una persona che ha fame di imparare e lavorare: questo è Luca Dalmasso, ragazzo giovane con tante prospettive, una metodologia sempre in fermento, innovativa con campi modulari. Ma non dimentichiamo che dietro tutto c’è il mio grande staff tecnico, giovani dinamici, giovani disponibili e formati durante l’anno, preparati e pronti ad ogni occasione».

Secondo il Responsabile Area Tecnica «penso sia giusto far parlare i numeri: 6 anni di Camp, 350 iscritti nei vari anni di attività, numeri importanti, numeri che ti danno soddisfazione. Ci apprestiamo al sesto anno di affiliazione con il Torino Fc Academy, oramai consolidato, un progetto di lunga durata per come devono essere sostanzialmente».

La Scuola Calcio Polisportiva Lamezia, affiliata al Torino Fc Academy, è già pronta a riprendere sul campo dal 1 settembre con tutte le categorie, dai primi Amici Primo Anno 2016 agli allievi.