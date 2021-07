L’Ecosistem Lamezia under 20 chiude a punteggio pieno vincendo anche l’ultima partita per 5-3 con un buon Petrarca Cagliari

Conclusa la fase a gironi del primo campionato Under 20 Macron. La neonata competizione rappresenta la novità assoluta nel panorama del beach soccer italiano oltre che la conferma dell’impegno della Lega Nazionale Dilettanti nei programmi di valorizzazione dei giovani. Un impegno che Macron, brand leader nel teamwear e già partner della LND, ha sposato con entusiasmo, diventando il title sponsor del campionato. La tappa di qualificazione, che ha visto ai nastri di partenza 10 formazioni, in larga parte espressione dei club della Serie A, si è svolta dal 14 al 18 luglio all’Alsa Beach Arena di Mugnano, allestita in forma stabile presso il Games Village grazie alla passione e alla visione del B-Point Napoli del presidente Raffaele Moxedano.

Soddisfatto il Coordinatore del Dipartimento BS LND Roberto Desini: «L’ottimo andamento della tappa conferma la bontà della scelta fatta dalla Lega Nazionale Dilettanti. La qualità tecnico agonistica delle partite e il comportamento corretto dei protagonisti hanno reso l’evento un vero e proprio spot per il beach soccer. Abbiamo compiuto un altro passo importante nel percorso di crescita della disciplina».

Presenti in tappa ad osservare con attenzione i prospetti del beach soccer il Presidente e il Vice del Comitato Regionale Campania LND Carmine Zigarelli e Giuliana Tambaro oltre al ct della Nazionale Emiliano Del Duca.

L’Ecosistem Lamezia ha chiuso la tappa a punteggio pieno vincendo anche l’ultima partita per 5-3 con un buon Petrarca Cagliari. I calabresi hanno fatto la differenza negli ultimi due tempi con i gol dei soliti Tavella (doppietta), Verso, Schirripa e Gagliardi che oggi come in tutto il Campionato sono stati decisivi in fase realizzativa. Nel Cagliari in evidenza Boi autore di una doppietta che ha tenuto i suoi aggrappati al match. Per lui 4 centri in tappa.

PETRARCA CAGLIARI – ECOSISTEM LAMEZIA 3-5 (1-1; 1-2; 1-2)

PETRARCA CAGLIARI: Boi, Etzi, Aramu, Antonucci, Fedele, Salis, Bene, Sau. All. Perra

ECOSISTEM LAMEZIA: Schirripa, Costanzo, Tavella, Iozzi, Cristiano, Baratta, De Fazio, Gagliardi, Cristallo, Leopoldo, Verso, Aversa. All. Carrozza

ARBITRI: Tranchina (Udine), Pavone (Cinisello Balsamo)

RETI: 1′ pt Salis (C), 1′ e 2′ Tavella (L), 5′ st Verso (L), 9′ Boi (C), 1′ tt Schirripa (L), 10′ Boi (C), 11′ Gagliardi (L)