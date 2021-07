Cinque conferme over per la Promosport

Continua senza sosta la campagna di conferme della Nsd Promosport.

La compagine del Presidente Folino nel pomeriggio di oggi ha ufficializzato la permanenza in via Boccioni di 5 elementi over: il portiere Antonio Mercuri, i difensori centrali Marco De Martino e Salvatore Bruno, i centrocampisti Matteo Casella e Davide Scozzafava.