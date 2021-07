La Vigor Lamezia iscritta in Eccellenza in attesa di eventuali sviluppi entro lunedì

La Vigor Lamezia comunica online di aver completato l’iter di iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza 2021/2022.

Un altro tassello quindi nel puzzle di trattative e rumors che hanno visto la società biancoverde in questi mesi estivi. Prima l’interessamento, poi non concretizzato, dell’ingresso dell’ora ex presidente della Promosport, Folino, con però ancora aperto un possibile discorso di collaborazione in ottica del settore giovanile con la società di via Boccioni, la quale ieri ha effettuato prime selezioni nel rinnovato impianto di località Ginepri oltre alle conferme di alcuni elementi del comparto over della prima squadra.

Nella giornata di ieri si è anche sbloccata la situazione in casa Sambiase, con l’iscrizione in serie D assicurata dalla riorganizzazione societaria e da interventi esterni, la quale però era anche necessaria ed indispensabile per portare avanti eventuali discorsi di cambi gestionali o di titoli tra le due realtà che si erano incontrate nella semifinale play off il 13 giugno al “Gianni Renda”.

I termini per le iscrizioni in serie D ed Eccellenza scadevano domani, quelli per sapere chi disputerà quale categoria avranno termine lunedì, con quindi più di uno scenario ancora aperto.