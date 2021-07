La Samb Beach Soccer batte 10-1 il Lamezia Beach Soccer

Happy Car Sambenedettese – Lamezia Terme 10-1 (4-0;2-0;4-1)

Happy Car Sambenedettese: Del Mestre, Miceli, Bassi De Masi, Eudin, Moran, Percia Montani, De Baptistis, Addarii, Cameli, Mascaro, Sirico, Chiodi. All: Di Lorenzo

Lamezia Terme BS: Piazza, Mercuri, D’Augello, Romagnuolo, Muraca, Mercuri A., Sicoli, Scalese, Gatto, Mercurio S., Villella, Mercurio A.

Reti: 3’ pt Addarii (S), 5’ pt Eudin (S), 8’ pt Moran (S), 11’ pt Addarii (S); 2’ st Percia Montani (S), 6’ st Mascaro (S); 2’ tt Moran (S), 4’ tt Bassi De Masi (S), 5’ tt De Baptistis (S), 6’ tt Del Mestre (S), 8’ tt Villella (L)

La Samb Beach Soccer conferma le proprie ambizioni di vetta, facendo ben 10 gol al Lamezia. La partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A che sta facendo tappa in riviera è infatti terminata 10 – 1, confermando in campo la differenza di valori delle rose già prevista alla vigilia.

La Happy Car sale così a 11 punti, al terzo posto in classifica, mentre per i biancoverdi la lotta da seguire rimane quella per evitare le ultime posizioni.

Per i rossoblu sono andati in rete 8 marcatori diversi. A segno anche il portiere Del Mestre e l’under 20 De Baptistis. Doppietta dell’idolo di casa Addarii e di Pedro Moran, bomber della Samb con 8 centri.