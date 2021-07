Scaduti i termini per le iscrizioni voci divergenti sul futuro di Vigor Lamezia e Sambiase in cui doveva arrivare Trotta

Scaduti i termini per presentare la domanda di iscrizione, il Sambiase è andato avanti per la sua strada giallorossa inviando la documentazione necessaria per partire a settembre nel campionato interregionale.

Anche se da via Savutano non è giunta nessuna nota ufficiale sul nuovo organigramma, che era uno degli allegati da presentare online insieme alle garanzie economiche, che qualcosa si stesse muovendo nella direzione di disputare la serie D arrivava già dall’annuncio da parte del Crotone del passaggio in prestito al Club delle Due Torri dell’attaccante Enrico Trotta, classe 2002, la scorsa stagione in rete 14 volte in 23 apparizioni tra campionato Primavera e Coppa.

Il tormentone estivo dei titoli sportivi lametini almeno fino a lunedì però non sarà chiuso: se da una sponda calcistica si dà come prossimo l’accordo per il passaggio del titolo già in giornata (che non avrebbe nè il nome del Sambiase nè quello della Vigor, ma un nuovo Lamezia Terme, con possibilità che anche la Promosport entri in gioco in Eccellenza), dall’altra parte si nega tale evenienza. Di commenti ufficiali però non vi è traccia, e già lo scorso anno fallita l’ipotesi ognuna delle parti in causa fornì una versione diversa dell’accordo non andato in porto.

Lunedì saranno anche valutati i documenti presentati per l’iscrizione, ed in caso di bocciatura si avranno 48 ore di tempo per poter far ricorso con ultima parola fissata a giovedì, stesso giorno in cui il Tribunale Federale andrà ad avere udienza sulle squadre siciliane deferite per presunti risultati combinati nelle stagioni precedenti.

Nel mezzo telefoni che squillano a vuoto e silenzio stampa nel cercare di chiedere delucidazioni ai diretti interessati, che però poi dovranno allestire le squadre di riferimento e chiarire ruoli e posizioni (la nuova società di serie D dovrebbe essere composta da più soci, non tutti con le stesse quote, tra presenti e passati sponsor e dirigenti delle due compagini, ed anche qualche new entry).

Si dissociano da tali manovre i tifosi giallorossi, che dalla propria pagina Facebook reputano che “se non ci sono più le condizioni per poter continuare lasciate morire il Sambiase Calcio dopo quasi 100 anni di gloriosa storia, saremo solo ed esclusivamente noi gli artefici del nostro fallimento e della nostra morte”.