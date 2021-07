Lamezia Beach Soccer domani in campo alle 13 a caccia di un posto nelle Final Eight

SICILIA-LAMEZIA TERME 1-9 (0-2; 1-2; 0-5)

SICILIA: Caruso, Campanella, Filetti S., Fazio, Papaserio, Sciuto, Pedrinho, Strano, Arrabito, Giordano, Dos Santos, Coppola. All: Belluso

LAMEZIA: Piazza, Mercuri An., D’Augello, Romagnuolo, Muraca, Mercuri An., Sicoli, Scalese, Gatto, Mercurio S., Villella, Mercurio An. All: Notaris

ARBITRI: Romani di Modena e Marton di Mestre

RETI: 4’pt Scalese (L), 10’pt Villella (L); 3’st Scalese (L), 6’st Muraca (L), 8’st Papaserio (S); 5’tt Mercuri (L), 6’tt Villella (L), 8’tt Gatto (L), 9’tt Scalese (L), 10’tt Mercurio An. (L)

Vittoria rotonda nello scontro diretto salvezza e categoria mantenuta per il Lamezia Beach Soccer. I biancoverdi del presidente D’Augello battono 9-1 il Sicilia Beach Soccer, distaccato così di 6 lunghezze quando manca una sola giornata al termine della seconda delle due tappe previste per il campionato.

Domani alle 13 ultima gara per il Lamezia che affronterà il Viareggio tentando di chiudere nella migliore posizione dopo la nona giornata: Farmaè Viareggio, Sicilia e Lamezia si giocheranno infatti gli ultimi due posti per le final eight.