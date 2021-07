Domattina Felice Saladini incontrerà la stampa per aggiornamenti sugli intrecci del calcio lametino

Domattina Felice Saladini incontrerà la stampa per comunicazioni, e da fonti interne non è da escludere di un ulteriore cambio di strategia in questo luglio all’insegna della volontà di creare una nuova squadra a Lamezia Terme in serie D.

Oggi scadevano infatti i termini per i cambi di denominazione delle compagini iscritte in Interreggionale, oltre alla verifica della documentazione inviata per via telematica a Roma, e le prese di posizione di gran parte del consiglio comunale attualmente sospeso erano sembrate fuori tempo massimo.

In serata invece il nuovo cambio di scenario, che domani potrebbe avere un confronto diretto con Saladini: se sarà un’uscita di scena definitiva, o un nuovo impegno per qualcosa di diverso dalla Vigor Lamezia sarà chiaro tra circa 12 ore.

Sul fronte biancoverde l’avvocato Carnovale a mezzogiorno aveva comunicato di non aver ricevuto offerte di subentro in società, anche se proposte di interessamento erano state espresse da un gruppo già in passato alla guida del club di via Marconi, a questa sera però senza un riscontro ufficiale.