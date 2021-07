Altro colpo da 90 dalla Spagna per la Royal Team Lamezia, che registra l’arrivo di Claudia Marin Jover che vestirà i colori biancoverdi nella stagione imminente.

Calcettista di notevoli doti tecniche gioca con il ruolo di centrale, ma al contempo, può anche ricoprire il ruolo di laterale. La sua rapidità e la sua intelligenza tattica la rendono un muro in difesa. Il suo curriculum è ricco di esperienze, tra campionati universitari, prima e seconda divisione, e dopo l’ultima stagione con l’Alicante, dove ha disputato un grande campionato, si dice pronta a mettersi in gioco nel campionato italiano di Serie A2.

La società manifesta il proprio orgoglio per aver concluso l’accordo con una calcettista di indubbio valore tecnico-tattico, certa che con le proprie caratteristiche e la propria esperienza fornirà un contributo fondamentale alla squadra per disputare un campionato di alto livello e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ecco le prime dichiarazioni di Claudia: “Affronto questa nuova esperienza con entusiasmo e sono pronta a scendere in campo con corpo, anima e cuore. Ringrazio la famiglia della Royal Team Lamezia per avermi dato la possibilità di continuare insieme il mio percorso calcistico. Ho piena fiducia in mister Giorgi e nelle mie compagne per cui credo che ci siano tutti i presupposti per disputare un campionato di alto livello”.

Si ringrazia per la collaborazione e la riuscita della trattativa il Five futsal women di Willy Lapuente.