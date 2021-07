Il responsabile delle Attività di Base della Polisportiva Lamezia sarà  Cristian Crapella

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia, Affiliata al Torino Fc Academy per il 6°anno consecutivo, comunica che il nuovo Responsabile delle Attività di Base per la stagione sportiva 2021.2022 sarà Cristian Crapella, definito “ragazzo giovane, dinamico con tanta voglia di imparare, Cristian guiderà anche una categoria importante della scuola calcio”.

Si spiega che “il suo rinnovo e promozione come responsabile delle attività di base è frutto dell’impegno profuso in questi mesi. La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia gli augura un grosso in bocca al lupo”.