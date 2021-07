Antonella Aliotta confermata nella Royal Team Lamezia

La società della Royal Team Lamezia annuncia che Antonella Aliotta vestirà la maglia biancoverde per il secondo anno consecutivo.

Laterale pivot, dopo due stagioni con la Venus Lauria in Serie A2, lo scorso anno è approdata a Lamezia e sin da subito ha dimostrato professionalità, impegno e il proprio valore, siglando ben 11 reti. La società, dunque, considerando l’ottima stagione disputata non ha esitato a riconfermarla.

Di seguito le dichiarazioni di Antonella: “L’anno trascorso a Lamezia ha rappresentato per me una crescita sia a livello personale che calcistico, ho acquisito maggiore consapevolezza sulle mie qualità e capacità. Considero la Royal una famiglia, un’ambiente stimolante e sono sicura che è la squadra giusta per continuare a crescere sia tecnicamente che tatticamente. Non vedo l’ora di scendere in campo con i colori biancoverdi- prosegue Antonella- infine, mi preme ringraziare la società per la fiducia riposta in me, farò del mio meglio per ripagarla.”