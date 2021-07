Il Lamezia Beach Soccer si appresta a disputare la Coppa Italia, che andrà in scena a Napoli dal 29 luglio al 1 agosto. Nel primo turno la squadra biancoverde affronterà il Cagliari, squadra valida, con diversi elementi di spicco, ma le ultime buone prestazioni biancoverdi della tappa di San Benedetto fanno ben sperare.

Il portiere Antonio Mercuri sottolinea come “abbiamo affrontato molto bene tutte le partite, rispetto a Cirò credo che la differenza l’abbia fatta lo spirito e la compattezza della squadra. Siamo riusciti a realizzare 6 punti fondamentali che ci hanno permesso di qualificarci alle finali scudetto di Lignano, un traguardo importante, ma non ci accontentiamo, infatti cercheremo di fare del nostro meglio per giocarci quest’ultima carta”.

Passaggio poi sulla Coppa Italia che si svolgerà a Napoli: “sono molto fiducioso, soprattutto perché l’ultima tappa ci ha aiutato ad acquisire maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre capacità, motivo per cui mi auguro che vada tutto per il meglio”.

“Questa è la mia prima esperienza con il beach soccer- prosegue Mercuri- inizialmente l’approccio è stato alquanto difficile poiché le dinamiche sono completamente diverse rispetto al calcio a 11. Ho tanta voglia di imparare, tuttavia, sono consapevole che c’è bisogno di tempo per portare gli insegnamenti appresi sul campo di gioco. Mi preme fare un plauso particolare a Tony Piazza, una grande persona e un validissimo portiere, con un maestro come lui diventa tutto più semplice”.