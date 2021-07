LAMEZIA TERME BS-PETRARCA CAGLIARI 4-3 (2-2; 1-0; 1-1)

Lamezia Terme BS: Piazza, Mercuri An., D’Augello, Romagnuolo, Morelli, Muraca, Mercuri An., Sicoli, Gatto L. , Mercurio S., De Fazio, Mercurio A.. All: Raffaele Notaris.

Petrarca Cagliari: Manis, Perra, Cancelli, Mainas, Melis, Platania, Usai, Etzi, Aramu, Salis. All:

Arbitri Boggi (Salerno), Contrafatto (Catania).

Reti:

Lamezia Terme BS: 2′ 1T Mercuri An., 7′ 1T Morelli, 10′ 2T Mercurio A., 11′ 3T Gatto L. .

Petrarca Cagliari: 10′ 1T Salis, 10′ 1T Melis, 2′ 3T Usai.

Inizia con una vittoria di misura l’avventura in Coppa Italia Aon 2021 del AsdLamezia BeachSoccer.

Capitan Muraca e compagni battono il Cagliari Beach Soccer 4-3 e si qualificano ai quarti di finale dove incontreranno la vincente tra Terracina e Naxos, in programma alle 18.15.

Iniziano bene la gara i biancoverdi, che vanno a segno con Mercuri e Morelli, ma Cagliari rimette in parità la gara con Salis (in rovesciata) e Melis.

Lamezia Ancora avanti nel secondo tempo con Mercurio, e nell’ultimo periodo prima Usai ristabilisce la parità, poi il gol partita di Gatto.