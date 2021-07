Raffaele Lamezia stagione lunga ma ricca di soddisfazioni

Si è conclusa nei giorni scorsi la stagione agonistica della Raffaele Lamezia, iniziata a settembre e finita a luglio, un anno duro ma pieno di successi, non solo per le prime squadre ma soprattutto per il settore giovanile.

La serie B maschile ha dominato nella regular season, vincendo tutte le partite e arrivando ai quarti di finale per i playoff promozione di serie A. La serie C femminile ha conquistato il terzo posto nella regular season.

Nel settore giovanile la serie D maschile e femminile hanno vinto i rispettivi campionati raggiungendo inoltre le finali interregionali di Coppa Italia.

Vittoria anche per l’Under17 femminile del titolo provinciale e conquista del secondo posto regionale. C’è stata inoltre la partecipazione ai campionati maschili dell’Under19, Under17, Under15 e Under13 e ai campionati femminili con S3 e Under15.

«Una stagione tanto intensa quanto bella, – dichiara il presidente Francesco Strangis – oltre alle affermazioni con le prime squadre, sono molto orgoglioso per i successi ottenuti dal settore giovanile. Il nostro progetto, partito molti anni fa, aveva come obbiettivo primario quello di lavorare con i giovani che saranno il futuro non solo della nostra prima squadra ma anche della nostra società. Vedere così tanti ragazzi uniti e disciplinati è il miglior premio per tutti gli sforzi fatti finora e danno quella spinta necessaria a continuare, perchè la strada intrapresa è quella giusta. Ringrazio tutti loro e le loro famiglie per la collaborazione in questo momento così delicato, e tutti gli allenatori e dirigenti per l’impegno e la dedizione dimostrata nel corso di questo lungo anno. Stiamo già lavorando per la prossima stagione, sono convinto che continuando così non potremmo che far bene».