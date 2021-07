Annunciato un educatore sportivo per l’inclusione nella stagione calcistica della Scuola Calcio Polisportiva Lamezia

Per la nuova stagione calcistica 2021/2022 la Scuola Calcio Polisportiva Lamezia, affiliata al Torino Fc Academy, annuncia importanti novità.

Da settembre sarà attivato un servizio di supporto ai bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità, attraverso la presenza di un educatore sportivo per l’inclusione specializzato nel sostegno e nell’intervento psico-educativo con metodi e didattiche delle attività motorie.

L’intento è promuovere l’attività motoria come strumento per lo sviluppo di una socialità consapevole e responsabile, attraverso una pedagogia dello sport che crei esperienze e ambienti di apprendimento accessibili, flessibili e orientati alla valorizzazione delle differenze individuali, per consentire a tutti di avere le migliori opportunità di successo formativo nel settore sportivo.

Si punterà a valorizzare la diversità come ricchezza in linea con quanto stabilito dalla convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità al fine di incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile alle attività sportive, garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport.

Il servizio si inserisce nelle attività già programmate per il nuovo anno calcistico, per le categorie primi amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi.