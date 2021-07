Crolla nel terzo tempo il Lamezia Terme contro Terracina nei quarti di finale della Coppa Italia

LAMEZIA TERME BS-BSC TERRACINA 1-9 (0-1; 0-1; 1-7) Lamezia Terme BS: Piazza, D’Augello, Romagnuolo, Morelli, Muraca, Mercuri An., Mercuri An., Sicoli, Gatto L. , De Fazio, Mercurio A., Mercurio S.. All: Raffaele Notaris. BSC Terracina: Frainetti, Monti, Pasquali, Duarte, Maciel, Borelli, Bagnara, Costa, Giordani M., De Nisi, Belardinelli, Leo Martins. All: Simone Feudi. Arbitri Bottalico di Bari, Longo di Paola. Reti

Lamezia Terme BS: 7′ 3T Morelli.

BSC Terracina: 7′ 1T Leo Martins, 11′ 2T Duarte, 1′ 3T Leo Martins, 2′ 3T Duarte, 2′ 3T Leo Martins, 3′ 3T Bagnara, 7′ 3T Costa, 10′ 3T Maciel, 5′ 3T Frainetti.

Senza Scalese e Villella, tiene bene il campo per 2 tempi il Lamezia Beach Soccer, che al cospetto della meglio attrezzata compagine del Terracina inizia il terzo tempo sotto di 2 reti, una subita per frazione, ma anche qualche sprazzo di gioco in verticale a non far stare tranquilli gli avversari.