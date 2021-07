Dal Tribunale Federale 10 punti di penalizzazione per il Troina, prosciolte Acireale e Licata

Prosciolte ASD Città di Acireale 1946 ed ASD Licala Calcio, condannata l’ASD Troina ad una penalizzazione di 10 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e ammenda di 5.000.

Questa la sentenza sul filone del calcio scommesse che riguarda le squadre che parteciperanno al girone I del campionato di serie D, prossime avversarie quindi dell’Fc Lamezia Terme.

Condanna anche per i lucani del Rotonda, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione da settembre, da verificare se nel girone con calabresi e siciliane o in quello con altre regioni.

Penalizzazioni “virtuali” dal Tribunale federale anche per 2 società calabresi non più in campo dallo scorso campionato: