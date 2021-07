Veronica Calendi new entry per la Royal Team Lamezia

La Royal Team Lamezia annuncia che Veronica Calendi indosserà i colori biancoverdi nella stagione imminente.

Veronica, laterale italo-spagnola, classe 2001, sarà a disposizione di mister Giorgi, dopo diverse esperienze in Serie A2 con la Vittoria calcetto, la Sporting e il Taranto, in cui ha militato negli ultimi due anni, e in quello appena trascorso ha realizzato ben 17 reti.

Nonostante la giovane età vanta due convocazioni in nazionale: la prima nella stagione 2015/16 anno in cui è stata protagonista della vittoria delle azzurre nel quadrangolare under 16, mentre la seconda risale all’anno 2018/19.

Durante questi anni ha dimostrato di essere una delle under più valide e promettenti del girone, con ampi margini di crescita, motivi che hanno spinto la società a volerla fortemente nella rosa.

Di seguito le dichiarazioni della calcettista: “Sono felicissima di approdare a Lamezia, una piazza importante che da diversi anni cerca il salto di categoria, motivo che mi ha convinto ad accettare la proposta della società, tra tantissime richieste, poiché per me rappresenta una grande occasione e una sfida personale. L’ambizione è tanta per cui mi aspetto di disputare un campionato eccellente. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e delle mie compagne, con impegno, umiltà e determinazione. Un plauso particolare alla società che sin dai primi contatti ha dimostrato di essere molto organizzata e intenta, con tutti i mezzi a disposizione, a far bene e regalare emozioni alla città. Sono qui per sognare grande”.