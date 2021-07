Vittoria dell’Hotel Ristorante 2000 nella prima edizione della Coppa Paesana a Pianopoli

Conclusa la “Coppa Paesana” di Pianopoli, torneo di calcio a 5 che ha unito la comunità del paese del lametino. “Mesi, settimane, intere giornate di lavoro e di sacrificio che sono stati ampiamente ripagati dalla meravigliosa risposta data dai cittadini – affermano i giovani organizzatori – vedere i seggiolini del Campetto Paolo Fazio sempre pieni, ascoltare grandi e piccoli parlare quasi esclusivamente di questo torneo, è stato sorprendente ed è stata la nostra vittoria. Trovare le parole adatte non è semplice. Vi ringraziamo tutti quanti, dal primo all’ultimo, con la speranza che questo sia un punto di partenza e non d’arrivo. Ci teniamo a ringraziare coloro che hanno contribuito: la Proloco, l’Amministrazione Comunale, i dieci capitani, i calciatori, le fotografe Martina e Desy e tutte quelle persone che, anche con un consiglio confidenziale, ci hanno dato una mano nel portare avanti questo progetto».

«E’ stata anche l’occasione – hanno poi spiegato gli organizzatori – per poter dare un piccolo contributo all’associazione Senza Nodi, molto attiva nel sostegno agli indifesi. E anche loro hanno voluto consegnare un premio, ma al femminile perché si ricordasse anche in un’occasione come questa la violenza di genere. Un orologio da donna che è andato al calciatore over 50 più bravo, sarà un regalo per la donna con la quale condivide la sua quotidianità. In tal modo – hanno concluso Stefano, Luca, Matteo, Azeddine e Gianmarco – abbiamo pensato a dare uno spettro molto ambia alla nostra idea. La parte sportiva e quella e sociale per riportare la gente a comunicare e condividere».

La vittoria è andata all’Hotel Ristorante 2000 nella prima edizione della Coppa Paesana a Pianopoli.