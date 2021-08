Gennaro Porpora alla Promosport, in veste di capitano, per il secondo anno consecutivo

Continua il cammino della Promosport verso il campionato di Promozione slegato da quello del Lamezia Terme, nonostante gli annunci di Felice Saladini sull’inclusione nel nuovo progetto.

Una delle conferme , annunciata qualche settimana fa, è Gennaro Porpora, che indosserà la maglia della Promosport, in veste di capitano, per il secondo anno consecutivo.

«Da marzo 2020 le vite di tutti noi sono state stravolte per cui mi auguro che la possibilità di scendere in campo rappresenti un piccolo passo verso un ritorno alla normalità e che ci renda tutti più sereni», spiega Porpora, «lo scorso anno il nostro campionato è stato interrotto sul più bello, perciò dopo questo lungo stop a causa del Covid, sono felicissimo di ricominciare. Finalmente insieme ai miei compagni, possiamo continuare il cammino che avevamo iniziato e cercare di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Ci tengo a ringraziare la società – conclude- per la fiducia riposta in me, farò del mio meglio per ripagarla».