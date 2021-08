Alle Palestriadi Csen 2 le medaglie d’oro conquistate dagli atleti del centro sport Lamezia

Si e’ svolta il 24/25 luglio la terza tappa delle palestriadi csen gara nazionale di fitness, e 2 sono le medaglie d’oro conquistate dagli atleti del centro sport Lamezia.

Il titolo di campione nazionale va all’atleta Mazzocca Nicola e all’atleta Molinaro Luigi nelle rispettive classi d’appartenenza master d e master b, una medaglia d’argento conquistata dall’atleta Amendola Antonio vice campione nazionale nella classe master c, e un sedicesimo posto per l’atleta Cerra Fabrizio nella categoria master a.

Grande soddisfazione per il centro sport societa’ lametina che opera dal 1985 nel settore arti marziali e fitness che si e’ classificata 17° nella classifica per societa’ rientrando nel ranking list nazionale (in cui rientrano le prime 20 societa’ classificate a livello nazionale) su 242 associazioni sportive partecipanti e 7.357 atleti di tutta Italia.

Un ringraziamento da parte del presidente Jessica Amendola agli atleti «che, anche in questo periodo difficile rispettando tutte le linee guida e i protocolli di sicurezza anti covid-19 previsti, hanno continuato gli allenamenti e ottenuto questi eccellenti risultati. L’augurio che ci facciamo e’ di riprendere la 37° stagione sportiva con tutte le attivita’ agonistiche e amatoriali prepandemia».