Salvatore Torchia per il terzo anno consecutivo coach della Raffaele Lamezia

A pochi giorni dalla conclusione della stagione agonistica 2020/2021 la Raffaele Lamezia riaccende i motori.

Lo fa partendo dal primo, essenziale, tassello: la guida tecnica. Dopo la trionfale regular season dello scorso campionato non poteva essere altrimenti, Salvatore Torchia per il terzo anno consecutivo sarà saldamente al comando della prima squadra impegnata nel campionato di serie B maschile.

”Rimanere alla guida della prima squadra mi riempie di orgoglio. Dopo la stagione dello scorso anno abbiamo il dovere di riconfermarci provando a fare il nostro massimo”, dichiara il coach gialloblu, “a livello tecnico avremo nelle varie squadre alcune novità che speriamo portino nuova linfa al lavoro. Per cui come al solito la prima squadra non sarà il mio unico impegno. Dobbiamo augurarci solo che il virus ci consenta di lavorare, lo merita la Società e lo merita la Pallavolo.”