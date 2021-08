Doppio innesto ufficializzato dalla Promosport, con una conferma ed un nuovo arrivo a disposizione di mister Morelli.

Rimane in via Boccioni l’attaccante Antonio Russo, che nella seconda parte della scorsa stagione era tornato al Sersale, dichiarandosi ora «felicissimo di ritornare nella famiglia della Promosport, una società seria e con un progetto vincente. Farò del mio meglio per continuare il cammino interrotto lo scorso anno e raggiungere l’obiettivo prefissato: portare la squadra in Eccellenza. L’ambizione è tanta ma sono convinto che seguendo le direttive di mister Morelli riusciremo a toglierci molte soddisfazioni. Sognare si può. Infine – conclude- mi preme ringraziare la società per l’opportunità e la fiducia risposta in me, farò del mio meglio per soddisfare le aspettaive».

La Promosport è poi lieta di dare un caloroso benvenuto ad Alessandro Mascaro, reduce dalla stagione vincente con il Sambiase.

«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura nella Promosport, una società che ha dimostrato nel corso degli anni di voler creare un progetto duraturo e a lungo termine. L’anno scorso, prima dello stop a causa del Covid, la squadra stava dimostrando di poter vincere il campionato di promozione e poter concorrere nella categoria superiore» valuta Mascaro, «giocare nella squadra della propria città è bellissimo -prosegue- perché c’è una spinta in più, inoltre ritrovo molti cari amici nonché Claudio e Massimo Morelli, con i quali ho avuto l’onore di collaborare in passato. Sono convinto che ci siano tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati, per cui non vedo l’ora di scrivere, insieme ai mie compagni, una bella pagina di sport. Ci tengo a ringraziare – conclude- la società e il presidente Folino per la professionalità e la serietà dimostrate».”