Fc Lamezia Terme, ufficializzata l’area tecnica che lavorerà con mister Erra

Lentamente comincia a prendere forma l’Fc Lamezia Terme, con ufficializzata la composizione dell’area tecnica che lavorerà con mister Alessandro Erra, pescando in parte da quanto ereditato da Sambiase e Vigor Lamezia.

Allenatore in seconda sarà Tony Lio, che da giocatore è stato agli ordini di Erra con il Sambiase dopo anni da capitano della Vigor Lamezia (in cui si era trovato nel mini torneo di Eccellenza in panchina come vice di mister Vargas), ed i preparatori saranno Gianluca Caravella per quanto riguarda i portieri (ruolo che ricopriva al Sambiase, e prima alla Vigor Lamezia anche sotto la gestione del tecnico campano) e Giuseppe Talotta sul piano atletico (precedenti esperienze al Catanzaro e Noto).

Definita anche la composizione dell’area sportiva, con oltre al già presentato Antonio Mazzei come direttore sportivo le nomine di Nicola Samele come collaboratore della gestione sportiva, di Angelo Sorace come team manager e Alfonso De Rito come segretario generale. Anche in questo caso 2 provenienti dal Sambiase, 2 dalla Vigor Lamezia.