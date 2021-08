Alessandro Bernardi è il secondo acquisto ufficiale per il Lamezia Terme

Alessandro Bernardi, classe 1986, è il secondo acquisto ufficiale per il Lamezia Terme.

Un cambio di colori sociali per l’ex capitano del Sambiase, presentato dai gialloblu come “uomo di qualità, sostanza, classe ed esperienza, professionista esemplare. Centrocampista essenziale non solo per le sue doti calcistiche ma anche per le qualità umane, capace di trasmettere ai compagni – in special modo i più giovani – i valori e la grinta della lametinità”.