Alessio Colosimo torna a vestire la maglia della Promosport

Alessio Colosimo, attaccante classe ’93, con il vizio del goal, torna a vestire la maglia della Promosport dopo aver nel mini torneo di Eccellenza, con i colori del Sambiase, raggiunto la promozione in Serie D.

«Sono veramente contento di tornare a far parte di questa grande famiglia, di questo bellissimo progetto e di lottare di nuovo per questa maglia», dichiara Colosimo, «lo scorso anno non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo da noi prefissato a causa delle misure restrittive correlate al Covid 19, tuttavia, sono sicuro che sia io che tutti i miei compagni faremo di tutto per raggiungerlo quest’anno».