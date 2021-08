Altro passaggio dalla Vigor Lamezia al Lamezia Terme è quello di Vincenzo Miliziano, classe 2002, esterno difensivo originario di Palermo.

cresciuto nel Calcio Sicilia, ha poi fatto esperienza per 5 anni nel Palermo targato Zamparini e successivamente per 2 stagioni ha giocato negli Allievi regionali del Ribolla per poi approdare in Eccellenza, con il CUS Palermo dove ha collezionato 25 presenze, e la scorsa stagione ha ben impressionato con la casacca biancoverde