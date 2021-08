Antonio Mercuri difenderà i pali della Promosport per il secondo anno consecutivo

Antonio Mercuri, portiere classe ’97, difenderà i pali della Promosport per il secondo anno consecutivo.

La società non ha esitato a riconfermarlo in squadra, consapevole di quanto la sua presenza arricchisca il reparto difensivo.

«Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme ai miei compagni, considerando che nel campionato passato, le misure restrittive non ci hanno permesso di raggiungere il nostro obiettivo», spiega Mercuri, «la rosa è molto forte, sia tatticamente che tecnicamente, dal canto mio garantisco la massima professionalità, giorno per giorno, per contribuire al salto di categoria e ripagare il mister e il presidente Folino, per la fiducia dimostrata. Mi preme fare un plauso particolare – conclude- alla società per aver rinforzato, ancora di più, con l’acquisto di ottimi giocatori, l’intera rosa».