Ci sarà anche l’Fc Messina nel girone I di serie D ad affrontare le compagini calabresi.

La Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici, presieduta da Raffaele Squitieri, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna, ha respinto il ricorso presentato, il 30 luglio, dalla società Football Club Messina s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro) per l’annullamento del Comunicato Ufficiale n. 32/A della FIGC, pubblicato in data 28 luglio 2021, con il quale è stata respinta la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 della stessa società F.C. Messina s.r.l.

Dopo la vittoria nei play off, che non ha portato però il salto nei professionisti, saluta la città dello stretto anche l’allenatore, lametino, Massimo Costantino.