Idea Francesco Corapi per il centrocampo del Lamezia Terme in concorrenza con il Trapani

Ufficializzata la guida tecnica e l’organizzazione societaria, è tempo di calciomercato anche per la nuova società lametina, Fc Lamezia Terme, che andrà ad affrontare il campionato di serie D da settembre.

Le attenzioni della società del presidente Saladini si sarebbero posate su Francesco Corapi, centrocampista classe ’85 svincolato dopo l’esperienza al Catanzaro, sulle cui tracce c’è anche l’ambizioso Trapani, avversaria dei lametini nel costituendo girone I di Interregionale.

Sul fronte dei rinnovi dei reduci delle rose di Sambiase e Vigor Lamezia, il direttore sportivo Mazzei in conferenza stampa non aveva fatto mistero che si stava cercando di puntare sul mantenere in parte il blocco lametino ereditato direttamente dal Sambiase (di cui la nuova compagine ha la matricola, quindi ancora i tesseramenti degli elementi under) ed indirettamente dalla Vigor Lamezia (sul cui destino sportivo non sono ancora giunti chiarimenti ufficiali). Dovrebbero essere circa 5 nomi per parte, tra under e over, quelli per cui son partite le trattative.

Alcuni giocatori potenzialmente utili alla causa per altro in questi giorni saranno anche protagonisti con l’under 20 dell’Ecosistem Lamezia nelle finali del campionato di categoria del beach soccer, con unione tra le due società di Nicola Samele (direttore sportivo della squadra orange, collaboratore della gestione sportiva in quella giallorossa).

Nel frattempo sembra in dirittura di ufficializzazione l’approdo al Rende, sempre in serie D, di Fabrizio Maglia come direttore sportivo (avvenuta alle 12.30) e Danilo Fanello come allenatore, il che non esclude che alcuni giocatori in precedenza impegnati con i colori biancoverdi e giallorossi possano approdare nella società biancorossa poiché richiesti dal duo lametino.