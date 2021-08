Un’altra Vigor Lamezia annunciata da Alfredo Mercuri

Per una Vigor Lamezia che scompare dall’Eccellenza, per effettuare solo settore giovanile, ad un’altra che annuncia la propria nascita ma senza dare indicazioni di che serie sarà.

L’ex presidente biancoverde, Alfredo Mercuri, su Facebook ha chiamato a raccolta il fronte dei contestatori e delusi dal nuovo corso seguito dal presidente Saladini, che ha optato per la nascita del Lamezia Terme dal titolo in serie D del Sambiase.

“La Vigor c’è”, sostiene l’imprenditore lametino, dando appuntamento “a tutti i tifosi biancoverdi” lunedì alle 20,30, al Parco Mastroianni, “per parlarvi del futuro dei nostri colori biancoverdi. Vi aspetto numerosi e ricordatevi sempre che la Vigor è di chi la ama”.

A meno di forzature del regolamento, la nuova compagine biancoverde ripartirà o in sovranumero in quale categoria avrà spazio, o ex novo dalla Terza come già avvenuto nel 2017 quando due furono le squadre a volere raccogliere l’eredità del club di via Marconi. Due realtà divenute una a giugno 2020 sotto il presidente Saladini, un anno dopo nuovamente a rischio bipartizione.