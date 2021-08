Stabiliti i gironi di Royal Team Lamezia ed Ecosistem Lamezia per i prossimi campionati di calcio a 5

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ieri ha ratificato gli organici dei Campionati Nazionali per la stagione 2021-2022, e dopo le determinazioni del Consiglio Direttivo della LND e le successive del Direttivo della Divisione, sono state ammesse le iscrizioni delle società Athena Sassari, Futsal Ossi e AltoVicentino.

Le partecipanti ai Campionati Nazionali arrivano alla nuova quota record di 231: Serie A maschile completa con girone unico a 16 squadre; Serie A femminile girone unico a 12 squadre; Serie A2 maschile 53 squadre iscritte (tre gironi a 13 squadre, uno a 14); organico di Serie A2 femminile a 50 squadre (due gironi a 12 squadre e altrettanti da 13 squadre); Serie B a 100 squadre (quattro gironi a 12 squadre, quattro gironi a 13 squadre).

Per ciò che riguarda la fornitura del pallone ufficiale targato Adidas, la Divisione ha definito la distribuzione gratuita per le società partecipanti ai Campionati Nazionali:

Serie A maschile: 30 palloni

Serie A femminile: 20 palloni

Serie A2 maschile: 15 palloni

Serie A2 femminile: 15 palloni

Serie B maschile: 15 palloni

Il Consiglio Direttivo, per il campionato Under 19 maschile e femminile, per la sola stagione regolare e per la qualificazione alle finali di Coppa Italia, ha concesso la possibilità di poter giocare le gare interne con le misure minime 30×16. Per le fasi conclusive di playoff e Coppa Italia i campi dovranno invece essere adeguati alle misure minime del Campionato Nazionale di Serie B. Infine, il Consiglio Direttivo procederà a richiedere autorizzazione alla conferma della deroga in merito all’utilizzo delle porte fisse.

In campo femminile, nel girone D di A2 la Royal Team Lamezia se la dovrà vedere con:

Woman Futsal Grottaglie

Futsal Irpinia

Futsal Wolves

Salernitana

Woman Napoli

Spartak Caserta

Futsal Rionero

Sangiovannese

Cus Cosenza

Segato

Team Scaletta

Castellammare Calcio

In campo maschile, nel girone H di serie B le avversarie dell’Ecosistem Lamezia saranno: