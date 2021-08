Tra le conferme in casa Promosport si aggiunge anche Alan Milogou, centrocampista classe ’88 che lo scorso anno è stato costretto a fermarsi a causa di un problema di salute, tuttavia, quest’anno potrebbe avere l’opportunità di rimettersi in gioco.

Centrocampista che si contraddistingue per le proprie doti fisiche e tattiche ed è sempre a disposizione dei propri compagni, la sua presenza in campo dovrebbe fare la differenza.

La società consapevole del suo valore, non nasconde la propria soddisfazione, auspicandosi che le proprie condizioni di salute gli permettano di tornare, al più presto, in campo.

«La Promosport mi ha accolto come una famiglia, tutta la società mi fa sentire a casa. L’anno scorso, purtroppo, il mio cammino è stato interrotto per dei problemi di salute, per cui, spero che tutto vada per il meglio, in modo da scendere in campo insieme ai miei compagni e raggiungere il salto di categoria», dichiara Milogou.

«Vorrei fare un ringraziamento sentito – conclude- al presidente Folino per la vicinanza e il supporto in momenti, particolarmente, difficili e a Claudio e Massimo Morelli che mi hanno accolto sin dal primo momento come un figlio. Sono convinto che con impegno, passione e abnegazione, riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».