Termina con una sconfitta ai rigori ed il quarto posto in campionato la prima esperienza under 20 dell’Ecosistem Lamezia

ECOSISTEM LAMEZIA – TERRACINA 6-7 dtr (0-0; 1-2; 1-0; 0-0)

ECOSISTEM LAMEZIA: Martino, Tavella, Giampà, Iozzi, Cristiano, Gagliardi, Cristaudo, Baratta, De Fazio, Aversa, Costanzo. All. Carrozza

TERRACINA: Marcuzzi, De Gregorio, Bartolomeo, Minale, Lauretti, Violetti, Possamai, Masella, Fantasia, Tuccinardi, D’Onofrio, Perotti. All. Feudi

ARBITRI: Longo (Paola), Pavone (Forlì)

RETI: 1′ st Bartolomeo (T), 3′ Gagliardi (L), 8′ Lauretti (T), 10′ tt Costanzo (L)

SEQUENZA RIGORI: Giampà (L) sbagliato, Possamai (T) gol, Cristaudo (L) gol, Bartolomeo (T) gol, Marcuzzi (L) gol, D’Onofrio (T) sbagliato, Gagliardi (L) gol, Perotti (T) gol, Cristiano (L) gol, Tuccinardi (T) gol, Aversa (L) sbagliato, Minale (T) gol

Termina con una sconfitta ai rigori ed il quarto posto in campionato la prima esperienza dell’Ecosistem Lamezia sul campo dell’under 20 nell’ambito del beach soccer.

La squadra allenata da mister Carrozza aveva chiuso i tempi regolamentari sul 2-2, e nella sfida finale pesano l’errore di Aversa e la realizzazione di Minale.

Un risultato comunque positivo per la squadra orange, alla prima esperienza sulla sabbia, unica rappresentante calabrese in corsa. Per molti dei ragazzi fra poco la stagione agonistica riprenderà tra calcio a 11 e calcio a 5.be