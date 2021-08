Tris di conferme per il reparto under in casa Promosport.

Paolo Schirripa, attaccante classe ’03, difenderà i colori biancoblu nell’imminente stagione. Nel mini torneo di Eccellenza, con il Sersale, ha sfiorato la promozione in Serie D, ed è attualmente impegnato nella final four del campionato under 20 di beach soccer.

Foto 2 di 2



Conferme anche per i gemelli Gagliardi, classe 2002, con Matteo, difensore, a dichiararsi che «felicissimo di tornare in casa Promosport e sposare il progetto vincente della società. Sono consapevole che ci sia molta concorrenza ma farò del mio meglio per guadagnarmi un posto in campo e raggiungere insieme ai miei compagni il salto di categoria».

Per Gabriele, centrocampista, «sono fortunato a far parte di questa squadra, non vedo l’ora di ritornare in campo, insieme ai miei compagni, per raggiungere l’obiettivo prefissato. Mi preme ringraziare – conclude – Claudio e Massimo Morelli, la società e il presidente Folino per la riconferma e la fiducia dimostrata nei miei confronti, farò del mio meglio per essere all’altezza delle aspettative».