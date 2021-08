Altre conferme per la Raffaele Lamezia, con un’altra stagione in gialloblu per Michael Palmeri e Mario Sacco.

L’opposto originario di Gela continua a sposare il progetto lametino: «ho scelto di rimanere nella Raffaele Lamezia perché vorrei dare un seguito ad una stagione che oggettivamente è stata molto positiva vincendo la maggior parte delle gare. Con il presidente Strangis e tutta la dirigenza c’è un ottimo feeling ed è bastata una semplice chiacchierata per chiudere la trattativa. Quest’anno personalmente mi aspetto di riconfermare le prestazioni e tutto quello di buono fatto l’anno scorso, mentre come squadra spero che riusciremo a vincere più partite possibile e chissà realizzare qualcosa di importante».

Foto 2 di 2



Per il libero di Gizzeria diventano 9 le stagioni giocate con la Raffaele Lamezia: «non ho esistito a confermare perché la società con a capo il presidente Strangis, i dirigenti, il direttore sportivo Torchia e il mister Torchia con il suo staff tecnico meritano solo soddisfazioni, per cui nella prossima stagione mi aspetto di fare meglio dello scorso anno. Le conferme di Piedepalumbo e Palmeri gettano le basi per creare un gruppo ancora più solido per riuscire a fare la differenza. Sperando in un grande campionato, noi ce la metteremo tutta per raggiungere gli obbiettivi prefissati della società».