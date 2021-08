Inizia oggi a Ginepri la preparazione della stagione per la Promosport

Serrate le fila ufficiale per la Promosport: oggi è previsto l’appuntamento alle 16:30 presso l’impianto sportivo in località Ginepri per l’inizio della preparazione della prima squadra, in vista dell’inizio del campionato.

Dall’imminente stagione la società parteciperà al campionato regionale femminile di Eccellenza e darà il via ad una scuola calcio per i disabili, iniziativa che sottolinea, ancor di più, l’impegno per il sociale e l’inclusività.

Di seguito l’organigramma societario:

Presidente: Folino Raso;

Vice presidente: Morabito Giovambattista;

Direttore generale: La Gamba Giovanni;

Dirigente accompagnatore con funzione di segretario: Donato Massimo;

Dirigenti accompagnatori: Morelli Franco, Di Benedetto Giovanni, Smorto Francesco, Caratozzolo Francesco;

Consiglieri: Folino Raso Nancy, Catanzaro Francesco;

Responsabile impianto sportivo: Gallo Franco;

Addetto impianto sportivo: Zaffina Angelo;

Medico ufficiale: Scardamaglia Patrizia;

Fisioterapista: Morelli Francesco;

Responsabili comunicazione: Giampà Erika, Giampà Luciana.

Staff tecnico prima squadra:

Allenatore: Morelli Claudio;

Collaboratore tecnico: Massimo Morelli;

Preparatore portieri: Rosario Esposito;

Staff tecnico juniores:

Allenatore: Torchia Alessandro;

Collaboratore tecnico: De Sensi Pietro.

Staff tecnico e dirigenziale settore giovanile:

Direttore tecnico: Vinci Alessandro;

Dirigente: Caroleo Antonio.

Staff tecnico e dirigenziale settore femminile:

Allenatore: Crupi Giovanni;

Preparatore fisico: Zaffino Rosy;

Collaboratore tecnico: Angotti Gianluca;

Team manager: Vetromilo Claudia.