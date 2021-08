Nell’area sportiva affidata alla SSD R. Viola Tennis & Sports inaugurato il campo dedicato al padel

È stato inaugurato ieri, nell’area sportiva affidata alla SSD R. Viola Tennis & Sports, il campo dedicato al padel.

Accanto al palazzetto dello sport, di fronte alla piscina e in adiacenza ai due campi da tennis in terra rossa, ora, sorge una struttura tutta vetro e acciaio.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte a nome dell’amministrazione comunale sospesa il sindaco Paolo Mascaro, l’assessore allo sport Luisa Vaccaro, il presidente del consiglio, Pino Zaffina, il consigliere comunale, Rosa Rubino (prossimi a prendere nuovamente possesso delle proprie funzioni) e Andrea Massimilla, in rappresentanza della FIT Calabria.

A prendere la parola è stato Massimo Viola, Amministratore unico della SSD Viola Tennis, affiancato dal padre Riccardo e dai fratelli Salvatore e Fabrizio, che ha salutato i presenti per aver onorato l’invito nonostante la calda serata d’estate.

«L’emozione è palpabile – ha dichiarato Massimo – perché finalmente possiamo dare il via a questa nuova avventura, sulla scia di un successo sportivo a livello nazionale ed internazionale. Entra dunque a far parte delle nostre progettualità uno sport di racchetta legato al tennis che gode della supervisione della federazione (FIT), avvalendosi della sua meticolosa organizzazione a livello nazionale. Non vi nego – ha continuato Viola – che l’amatorialità del momento potrà lasciare spazio anche ad un percorso di crescita agonistico potendo già avvalerci di due istruttori formati, mio fratello Fabrizio e Carmelo Ascioti, oltre chiaramente ad un team di collaboratori, tecnici, amici e sponsor, che ringrazio per aver contribuito a questo inizio, e che seguiranno da vicino il nuovo sport».