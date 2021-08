Federica De Sarro confermata per la quinta stagione con la Royal Team Lamezia

La Royal Team Lamezia è lieta di annunciare che Federica De Sarro, pivot ’01, difenderà i colori biancoverdi per il quinto anno consecutivo.

Le sue innate doti fisiche, la propensione al goal, la grinta e la determinazione, sono le qualità che le hanno permesso di contraddistinguersi nel panorama calcistico e che l’hanno consacrata come una delle calcettiste più promettenti del girone. La società in virtù dell’ottimo campionato disputato e di quanto il talento e l’esperienza di Federica siano fondamentali all’interno della rosa, non ha esitato a riconfermare uno dei punti saldi della squadra.

“Per il quinto anno consecutivo indosserò la maglia della Royal Team Lamezia, la squadra con la quale ho iniziato il mio percorso calcistico e che, durante questi anni, mi ha regalato emozioni indescrivibili, tra vittorie, sconfitte, difficoltà e momenti che resteranno per sempre impressi nel mio cuore, come la vittoria del campionato di Seie A2”, spiega la De Sarro, “non vedo l’ora di ricominciare e di dimostrare, insieme alle mie compagne, che possiamo dire la nostra nel panorama del futsal italiano. Mi preme ringraziare – conclude- lo staff tecnico e dirigenziale, per avermi dato la possibilità di continuare a rappresentare la mia città e per aver creduto in me. Da parte mia, assicuro il massimo impegno, a partire dal primo giorno, per ripagare la fiducia della società e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.”