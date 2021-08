Calcio mercato

Franco Da Dalt nuovo ingresso nell’Fc Lamezia Terme

Nelle ultime stagioni alla Turris (in C ed in D), in precedenza ha vestito le casacche di Avellino, Campobasso, Vibonese, Frattese.

Più informazioni su Lamezia Terme









L’FC Lamezia Terme annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Franco Da Dalt, classe ’87. Da Dalt, nazionalità argentina, può giocare come centrocampista offensivo o da esterno d’attacco, unendo eccellenti qualità tecniche a spiccate doti caratteriali. Nelle ultime stagioni alla Turris (in C ed in D), in precedenza ha vestito le casacche di Avellino, Campobasso, Vibonese, Frattese.