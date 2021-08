Durante la presentazione ufficiale della stagione 2021/2022 di lunedì è stato presentato Mario Folino, il nuovo presidente della nsd Promosport.

Il giovane presidente si dice pronto a mettersi in gioco e a disposizione della società e dei giocatori, in modo da fornirgli tutti i mezzi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ecco le sue prime parole: «sono molto entusiasta di intraprendere quest’esperienza, nonostante sia la prima in ambito sportivo. Ho piena fiducia nella capacità dello staff tecnico e dirigenziale e credo che questo sia l’anno giusto per compiere il salto di qualità. Abbiamo allestito una squadra di livello, che possiede tutte le qualità e le carte in regola per far bene ed essere competitiva. La Promosport è una grande famiglia, l’obiettivo è compiere il salto di categoria, sempre all’insegna del rispetto e del divertimento».