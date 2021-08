La quarta conferma in casa Raffaele Lamezia porta il nome di Stefano Graziano, che sceglie di sposare il progetto gialloblù per l’undicesima stagione consecutiva.

Dopo la trafila delle giovanili nella Pallavolo Lamezia, con la Raffaele ha ottenuto due promozioni dalla Serie D alla Serie C e due promozioni dalla Serie C alla Serie B, tutto condito dalla vittoria di una Coppa Calabria.

«Sicuramente abbiamo un annata da ripetere e da riscattare portando a casa il risultato pieno», spiega lo schiacciatore, «andremo ad affrontare il girone siciliano che conosciamo bene e siamo pronti a dare battaglia. Il roster che si sta allestendo sarà competitivo e torneremo in campo ancora più carichi per arrivare in fondo al nostro percorso. Sono felice del gruppo che si sta creando e ringrazio il presidente, lo staff tecnico e dirigenziale per la fiducia posta nuovamente in me».