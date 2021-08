Anche Roberto Vitolo passa dalla Vigor Lamezia al Fc Lamezia Terme

Anche Roberto Vitolo, terzino destro nato a Sarno, classe 1998, passa dalla Vigor Lamezia al Fc Lamezia Terme.

Impiegato per lo più a centrocampo nella scorsa stagione, Vitolo vanta varie esperienze in Quarta Serie, che gli sono valse la selezione dalla rappresentativa di Serie D, allenata da Augusto Gentilini, come uno dei migliori difensori under della categoria.