A Montecatini Terme il ritiro del Fc Lamezia Terme

Mentre l’organico a disposizione di mister Alessandro Erra comincia a prendere forma, in casa Fc Lamezia Terme iniziano anche i preparativi per affrontare al meglio la nuova stagione in Serie D.

Si parte così per il ritiro, che la società del presidente Felice Saladini svolgerà in Toscana, a Montecatini Terme, soggiornando presso il Golf Hotel Corallo e svolgendo preparazione fisica e allenamenti presso lo stadio di Borgo a Buggiano.

Le tappe previste per la partenza in ritiro sono le seguenti: raduno il 17 Agosto, alle ore 17, presso lo Stadio Guido D’Ippolito per sottoporre tutto il gruppo squadra ai tamponi; mercoledì 18 agosto, ore 7:45, raduno presso stadio Gianni Renda e partenza per Montecatini Terme, con arrivo previsto in serata. Il ritiro durerà fino al 2/3 settembre.

Successivamente verrà comunicato il calendario delle amichevoli.