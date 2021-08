L’Asd Città di Lamezia Terme si trasformerà in Sambiase calcio nel campionato di Prima Categoria

Sui cambi di colore e denominazione nel calcio lametino interviene anche l’Asd Città di Lamezia Terme che delinea i contorni del passaggio al nuovo Sambiase.

«Asd Città di lamezia Terme si trasformerà in Sambiase calcio avendo raggiunto l’accordo con alcuni ex componenti del Sambiase calcio e con la grande tifoseria», si spiega nella nota inviata ad alcune testate, «decisione vagliata e condivisa da tutti per dare continuità a una realtà centenaria che non poteva morire, visto l’attaccamento genuino verso i colori giallorossi da tutti i sambiasini».

A questo punto manca solo l’ufficialità per il ritorno di una nuova Vigor Lamezia (con il titolo del Platania) e Sambiase che si affronteranno in Prima Categoria.