Promosport ai nastri di partenza del campionato femminile di Eccellenza con Giovanni Crupi al timone

In casa Promosport una delle novità, a partire dalla prossima stagione, è la partecipazione al campionato femminile di Eccellenza.

La guida è stata affidata al tecnico Giovanni Crupi, secondo il quale «la Promosport, quest’anno, nella sua progettazione, ha incluso la creazione del settore femminile, con la partecipazione al campionato di Eccellenza, e sono molto onorato di essere stato scelto come tecnico della squadra. Dal punto di vista sociale è molto importante, poiché rappresenta un’innovazione sul territorio, fornendo, anche alle donne, la possibilità di scendere in campo».

Il tecnico ammette come «durante la presentazione ufficiale ho avuto il piacere di conoscere figure tecniche e dirigenziali della società, che mi hanno fatto sentire come se fossi a casa. Ci sono tutti i presupposti per poter iniziare questo nuovo progetto con la massima serenità, e soprattutto con una programmazione a larga veduta per un futuro roseo».

Ad affiancarlo ci saranno Giusy Zaffino come preparatore fisico, Gianluca Angotti come collaboratore tecnico, Claudia Vetromillo come team manager.