Alla vigilia della partenza per il ritiro di Montecati Terme, altri due acquisti ufficiali per il Football Club Lamezia Terme.

Il primo è Giuseppe Maimone, classe 1994, una mezzala dalla fisicità importante e dirompente, capace di unire alla quantità anche tanta qualità, senso della posizione e visione di gioco.

Foto 2 di 2



Ultima stagione disputata nelle fila del Bisceglie, per un calciatore che nonostante la giovane età conta già oltre 150 presenze in Serie C.

«Sono molto felice – ha dichiarato Maimone – di essere giunto in un club dalle altissime ambizioni. La società ha saputo trasmettermi tutte le motivazioni del progetto Football Club e non vedo l’ora di ripagare in campo la fiducia nei miei confronti».

Altro innesto in mediana è quello di Mohamed Laaribi, centrocampista italiano di origini marocchine, nato ad Agadir, il 18 marzo 1993.

Il nuovo calciatore gialloblu ha collezionato numerose presenze in Serie C con le maglie di Rende, Casertana e Vibonese, con abilità anche nei calci piazzati.

Laaribi si è detto molto motivato nello sposare il progetto FC Lamezia Terme, condividendone le ambizioni e le prospettive di crescita della società del presidente Saladini.

«Sono felice ed emozionato – dichiara Laaribi – di essere qui a Lamezia. Sono molto carico per questa sfida alla quale mi approccio con grinta e motivazione. Voglio dare il massimo per questi colori».